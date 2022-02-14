صحة النواب: المجلس الصحي المصري سيساهم في تقديم خدمة صحية مميزة

كشفت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل عن المجلس الصحي المصري، مشيرةً إلى أن المجلس سيتكون من 3 مجالس رئيسة، هم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والأمانة العامة.

وأضاف خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء سيشكيل مجلس الإدارة، متابعةً سيساهم في تقديم خدمة صحية مميزة يكون كافة العاملين بها مدربين على أعلى مستوى، وحاصلين على شهادات معتمدة من مكان واحد، وهو ما سيقلل من تعدد الشهادات.

واستكملت، أن مجلس الأمناء سيكون تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وسيكون موجود وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية والمالية والصحة والتعليم العالي، وثلاث خبراء في مجال التدريب الطبي.

كان وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة،الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى الجلسات القادمة.

ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.