محافظ بورسعيد يستعرض العمل بالأحياء ويوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بأحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من مديري الإدارات بالأحياء والأجهزة التنفيذية

المختصة، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستعرض الغضبان مستجدات العمل داخل الأحياء، موجها بتكثيف العمل وتطوير مستوى الأداء، وتكثيف أعمال تحصيل المتأخرات، لافتا إلى الاستعانة بالشباب داخل الأحياء لتحقيق تواصل أفضل مع المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وشدد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للشباب، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة في العمل، مؤكدا أن حركة التنقلات التي شهدتها الأحياء بمختلف الإدارات كان هدفها الأساسي جودة الأداء وتنشيط دماء جديدة تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة وسرعة التفاعل مع أي شكوى للمواطنين.

ووجه المحافظ الشركات المنفذة للمشروعات بسرعة إنجاز الأعمال التي تتم بمجمع التراخيص الجديدة وشارع ٢٣ ديسمبر وطرق حي المناخ.