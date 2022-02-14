وزير باكستاني: علينا الإعداد الجيد للدعاة والأئمة والخطباء لتلبية حاجات الشعوب ونشر التسامح

أكد نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان بباكستان، أهمية ترتيب الأفكار ومعالجة قضايا الأمة، فالعالم يعيش أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية، وما يشهده العالم من تطرف وطائفية وإرهاب وفساد تجاوز جميع الحدود مما عجز عن معالجته جميع وسائل التربية والتعليم ومن هنا يأتي دور وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية الهام في جميع دول العالم، ودور أصحاب المنابر لإصلاح الخطاب الديني ومعالجة القضايا الضرورية للمجتمع بمنهج سديد يوافق عقول هذا الجيل وتطلعاتهم الفكرية بعيدًا عن الخلافات التي لا قيمة لها.

وأضاف قادري، أن دور وزارات الأوقاف في العالم هو الإعداد الجيد للدعاة والأئمة والخطباء لتلبية حاجات الشعوب ونشر قيم التسامح والسلام والأمان، والتواصل مع رجال الدولة وأولي الأمر لبناء جسور تواصل لضبط المجتمع.