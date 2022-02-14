أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات ال24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 603 آلاف و 869 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5 آلاف و 406 حالات شفاء؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 565 ألفا و 903 حالات.. مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7 ر93 %.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 35 ألفا و 445 حالة.