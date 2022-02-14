 نوفافاكس تطلب موافقة مشروطة على طرح لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 14 فبراير 2022 7:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

نوفافاكس تطلب موافقة مشروطة على طرح لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا

د ب ا
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 6:54 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 6:54 م

قدمت شركة التكنولوجيا الحيوية نوفافاكس طلبا للحصول على موافقة مشروطة لاستخدام لقاحها المقترح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت نوفافاكس تقديم طلبها لوكالة المنتجات العلاجية السويسرية "سويس ميديك" للحصول على موافقتها على استخدام اللقاح نوفكس-كو 2373 مع الأشخاص البالغين.

وتضمن الطلب المقدم إلى الوكالة السويسرية البيانات التي تم الحصول عليها خلال تجربتين سريريتين حيويتين من المرحلة الثالثة، حيث شملت المرحلة الأولى حوالي 30 ألف مشارك لا يقل عمرهم عن 18 عاما في الولايات المتحدة والمكسيك، والثانية ضمت حوالي 15 ألف مشارك بالغ في بريطانيا.

وفي التجربتين أظهر اللقاح فعالية وأمان.

وستواصل نوفافاكس جمع وتحليل البيانات الناتجة عن استخدام اللقاح بما في ذلك مراقبة مدى أمان اللقاح وتأثيره على السلالات المتحورة من الفيروس.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك