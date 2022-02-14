مسؤولة بالاتحاد الإفريقي: معرض «إيجبس 2022» يمنح فرصة للاستثمار العالمي في السوق الإفريقي

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضية البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إن معرض «إيجبس 2022» يمنح فرصة للأسواق العالمية للاستثمار في السوق الإفريقي، مشيرة إلى أن المعرض دفعة جديدة يلزم لتفعيلها بنية تحتية قارية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن مصر بهذا المعرض منحت دفعة قوية للقارة الإفريقية على أكثر من محور، وتستند إلى البرامج والمشروعات الكبرى التي من شأنها إحداث قفزة ضخمة في تنمية القارة.

وحول ملف الطاقة المتجددة، لفتت إلى أن القارة الإفريقية تستخدم الطاقة المتجددة بشكل قوي للغاية يتم التغاضي عنه من كل دول العالم، مضيفة أن احتياجات القارة الضخمة تجعلها تستخدم كل الأساليب المتاحة، لأنها ليس لديها رفاهية الاختيار.

وأكدت أن احتياجات القارة الإفريقية حتى عام 2030 تستلزم القيام بأربعة أضعاف ما يتم حاليًا في مجال الطاقة، مشيرة إلى وجود مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.