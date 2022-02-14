أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أنَّ اثنين من الإرهابيين استسلما للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ الإرهابيين التوجي إبراهيم، وعربي لدمي محمد، التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.

وبحسب البيان، عُثر بحوزة الإرهابيين على بندقية من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع "ماس-32" بالإضافة إلى مخزني ذخيرة وطلقات.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل جنديين، باشتباكات مع عناصر إرهابية جنوبي البلاد.

ووقعت الاشتباكات، آنذاك، على الشريط الحدودي في منطقة حاسي تيريرين بولاية قزام الحدودية مع النيجر، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، أنها تمكنت خلال العام الماضي 2021، من قتل 9 إرهابيين واعتقال 222 آخرين واسترجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.