 في مقطع فيديو طريف مع ابنة شقيقتها.. فايا يونان تغني «الغزالة رايقة» - بوابة الشروق
الإثنين 14 فبراير 2022 5:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

في مقطع فيديو طريف مع ابنة شقيقتها.. فايا يونان تغني «الغزالة رايقة»

فايا يونان
فايا يونان
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 4:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 4:16 ص

نشرت المغنية السورية فايا يونان، مساء الأحد، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي تغني «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو».

وظهرت المغنية السورية في الفيديو وهي تغني وتعزف على الجيتار، وتداعب ابنة شقيقتها، قائلة: «الموسيقى اللطيفة والحلوة حتى الأطفال بيحسوها وبيتفاعلوا معها.. الغزالة رايقة مع نيسابا حبيبة خالتها».

وأوضحت يونان، في تعليق على المنشور، أن الطفلة التي ظهرت معها في الفيديو تدعى نيسابا، وهي تكون ابنة شقيقتها ريحان.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مؤخرًا مع أغنية «الغزالة رايقة» على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان منهم محمد إمام، وسيرين عبد النور، وماغي بو غصن، وأمل بوشوشة، وأحمد الفيشاوي، وهشام ماجد، ودينا الشربيني غيرهم.

وتجاوز عدد مشاهدات «الغزالة رايقة» الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو»، 138 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ تاريخ إصدارها في أواخر ديسمبر 2021 وحتى الآن.

فيلم «من أجل زيكو» يتمحور حول قصة عائلة بسيطة يتاح لابنهم المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، حيث تحاول الأسرة الوصول إلى المسابقة لدعم ابنهم، وتحدث العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية في رحلة الأسرة لدعم ابنهم.

الفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وإسعاد يونس وأحمد علي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك