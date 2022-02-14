نشرت المغنية السورية فايا يونان، مساء الأحد، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي تغني «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو».

وظهرت المغنية السورية في الفيديو وهي تغني وتعزف على الجيتار، وتداعب ابنة شقيقتها، قائلة: «الموسيقى اللطيفة والحلوة حتى الأطفال بيحسوها وبيتفاعلوا معها.. الغزالة رايقة مع نيسابا حبيبة خالتها».

وأوضحت يونان، في تعليق على المنشور، أن الطفلة التي ظهرت معها في الفيديو تدعى نيسابا، وهي تكون ابنة شقيقتها ريحان.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مؤخرًا مع أغنية «الغزالة رايقة» على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان منهم محمد إمام، وسيرين عبد النور، وماغي بو غصن، وأمل بوشوشة، وأحمد الفيشاوي، وهشام ماجد، ودينا الشربيني غيرهم.

وتجاوز عدد مشاهدات «الغزالة رايقة» الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو»، 138 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ تاريخ إصدارها في أواخر ديسمبر 2021 وحتى الآن.

فيلم «من أجل زيكو» يتمحور حول قصة عائلة بسيطة يتاح لابنهم المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، حيث تحاول الأسرة الوصول إلى المسابقة لدعم ابنهم، وتحدث العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية في رحلة الأسرة لدعم ابنهم.

الفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وإسعاد يونس وأحمد علي.