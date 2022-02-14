الصحة التونسية: تطعيم 3092 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 3 آلاف و92 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان مساء اليوم / الأحد/ - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و289 ألفا و682 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و635 ألفا و224 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و654 ألفا و458 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و874 ألاف و885 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.



