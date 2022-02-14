تاج الدين يشدد على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية: أي شخص تقابله قد يكون مصابا بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن قوة مصر في تطبيق منظومة لقاحات كورونا أدت إلى زيادة نسبة تغطية التطعيمات في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى زيادة النسبة إلى 11% الآن.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل مفتوحة لعلاج مرضى كورونا مجانًا، مؤكدًا أن الأمر من حق المواطن ومن واجب الدولة عليه في وسط الظروف القاسية الخاصة بالجائحة.



وأكد أن الدولة تقدم دعمًا لا محدود لمرضى كورونا التي تحتاج دخول المستشفيات والرعاية المركزة، مشددًا في الوقت نفسه على أن وباء كورونا ومتحوراته لازالت مستمرة في العالم كله؛ لأن «التحور» الهدف الرئيسي لأي فيروس.



وأوضح مستشار الرئيس للصحة أن الفيروس يتحور للتهرب من المناعة والمقاومة سواء بشرية طبيعية أو ناتجة عن التطعيمات واللقاحات، قائلًا إن الفيروس ينتج عنه متغير جديد في البروتين الشوكي كلما طالت مدة الجائحة.



وذكر أن المتحوات من المحتمل أن تكون أقل حدة وشدة وعدوانية، مضيفًا أن أعراض «أوميكرون» كانت أقل في الشدة، وأدى إلى زيادة الحالات المتوسطة والبسيطة، لكن قدرته على نقل العدوى كانت ضخمة تتراوح ما بين 14 إلى 17 شخصًا.



ونوه إلى الفرق ما بين الإصابة بالفيروس والإصابة بعدوى، متابعًا: «الشخص قد يكون مصابًا بالفيروس دون أعراض، أو حاملا للعدوى وناقلا لها، ولذلك فإننا نشدد على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وعدم السلام باليدين، لأن أي شخص تقابله قد يكون مصابًا بالفيروس حتى لو لم يشتكي من أعراض».



ولفت إلى أن مصر أجرت دراسات عن متلازمة ما بعد كورونا منذ أواخر عام 2020، مستطردًا أن الأعرض قد تكون تنفسية تشمل التهابات وتليفات ما بين بسيطة إلى شديدة، أو تغيرات نفسية مؤقتة، لكن معظمها تستجيب للأدوية التي يكتبها الطبيب.