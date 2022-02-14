السعودية: انطلاق مناورات في مركز الحرب الجوي بمشاركة عدة دول

انطلقت في السعودية مناورات التمرين المشترك "رماح النصر 2022 " في نسخته الثانية في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي أمس الأحد ، وستستمر لمدة أسبوعين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاثنين، إنه "يشارك في التمرين الذي تنفذه القوات الجوية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي (القوات البرية الملكية السعودية ، والقوات البحرية السعودية ، وقوات الدفاع الجوي، ووزارة الحرس الوطني ، ورئاسة أمن الدولة)، كما تشارك عدة دول شقيقة وصديقة، لم يكشف عنها ، بالتمرين".



من جانبه أوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي: أن "رؤية وزارة الدفاع لقواتنا المسلحة تضمنت أن تكون هناك قوة عسكرية محترفة ومشتركة تقود التحالفات وتشارك بها بكفاءة واقتدار ، وللمساهمة في تحقيق هذه الرؤية على المستوى التكتيكي".



وحرصت القوات الجوية ممثلة بمركز الحرب الجوي على تنفيذ تمرين " رماح النصر 2022 " وهو التمرين الثاني للمركز الذي يسهم في صقل العمل المشترك بين جميع أفرع القوات العسكرية المشاركة من المملكة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة أيضاً بالتمرين وذلك لتحقيق التناغم والتأثير المطلوب في بيئة تهديد متعددة الأبعاد.