 الجزائر: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية تمنراست - بوابة الشروق
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الجزائر: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية تمنراست

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 2:02 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تسليم إرهابيين اثنين نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية تمنراست جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه "في إطار جهود الجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب، وبفضل يقظة أجهزة الأمن المختصة، سلّم الإرهابيان، نفسيهما، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست".

وأضافت أن "الإرهابيين اللذين التحقا عام 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزتهما مسدس، ورشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع (ماس-32)، بالإضافة إلى ذخيرتين، و32 طلقة".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش على مكافحة الإرهاب، وكل أشكال الجريمة، وكذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة في الميدان من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل الأراضي الجزائرية.

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