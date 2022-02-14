سفير أوكرانيا لدى بريطانيا: لن نعيد النظر في مساعي الانضمام للناتو

قال سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تعيد النظر في مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا قد تعيد النظر في طموح الانضمام إلى الحلف، قال السفير فاديم بريستايكو، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بالإنجليزية: "لا، الأمر ليس كذلك، وأنا سعيد للغاية لأن الفرصة أتيحت لي لتوضيح موقفي". وفق ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم.

وذكر السفير أن تقرير (بي.بي.سي) السابق في هذا الشأن كان نتيجة سوء فهم. وقال: "لسنا عضوا في حلف الأطلسي حاليا، ولتجنب الحرب نحن مستعدون لتقديم تنازلات كثيرة وهذا ما نفعله في محادثاتنا مع الروس".

وأضاف: "هذ ليس تأجيلا لطموحنا بالانضمام إلى حلف الأطلسي، ما نتحدث عنه هو أننا لسنا أعضاء حاليا ولذلك ينبغي أن نبحث عن شيء آخر مثل اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة. لذلك، بالإضافة إلى حلف الأطلسي، نحن نسعى إلى ترتيبات أخرى تسمح لنا بتجاوز المحنة الحالية".

وردا على سؤال مرة أخرى عما إذا كانت أوكرانيا ستغير موقفها بشأن مساعي الانضمام إلى حلف الأطلسي، قال السفير بريستايكو "لا".