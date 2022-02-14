أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، قرارًا جديدًا بشأن إجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية على المال، والذي سيبدأ العمل بها اعتبار من غد الثلاثاء.



يأتي القرار الجديد وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 4 ۲۰۰ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وزير العدل.



ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم ۱۲۱۲ لسنة ۲۰۲۲ المادة الأولى على أن ينشأ في كل نيابة جزئية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بالحجر، والمساعدة القضائية، واستمرار الولاية أو الوصاية، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها، وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه، وإثبات الغيبة، والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه من التصرف، أو تقييد حريته فيه، أو سلب ولايته.



فيما نصت المادة الثانية على أن ينشأ في كل نيابة كلية سجلا لتسجيل إخطارات قيد المواد المبينة بالمادة السابقة. وعلى النيابة الجزئية إخطار النيابة الكلية بأية وسيلة بالمواد المشار إليها فور قيدها بسجلاتها، ولا يعتد في ذلك الشأن إلا بما هو ثابت بسجل النيابة الجزئية.

وعلى النيابة الكلية إخطار المحكمة الابتدائية المختصة شهريا بأية وسيلة بصورة من السجل المشار إليه بالفقرة السابقة.



ونظمت المادة الثالثة من القرار إجراءات القيد في السجل المشار إليه بالمادة الأولى على النحو التالي:



أولا: تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام ميلادي، وتنتهي بنهايته.



ثانيا: يقيد كل طلب في صحيفة مستقلة بالسجل، وتمهر كل صحيفة منه بخاتم النيابة الجزئية.



ثالثا: يثبت قيد الطلب فور تقدمه بمعرفة رئيس قلم نيابة شئون الأسرة الجزئية للولاية على المال أو من يقوم مقامه، ويعتمد القيد من عضو النيابة المختص في ذات تاريخ يوم القيد.



رابعا: يثبت تاريخ القيد وساعته بالحروف والأرقام، واسم الطالب رباعيا، وموطنه، ورقم هاتفه المحمول، ورقمه القومي، بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومي السارية أو من وثيقة سفره بالنسبة للأجانب، وترفق صورة ضوئية من هذه المستندات وثبت صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب ويبن سند وكالته الذي يخوله الحق في تقديم الطلب وتثبت بيانات التوكيل بالسجل، ويرفق التوكيل بملف الطلب إن كانت الوكالة خاصة. أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة، وفي جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات في الموضع المخصص لذلك بالسجل.



خامسا: يثبت اسم المقدم ضده الطلب رباعيا، وسنه، وموطنه، ودیانته، وجنسيته، ورقم بطاقة الرقم القومى، أو وثيقة السفر بالنسبة للأجانب، وترفق صورة ضوئية من هذه المستندات.



سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب في الموضع المخصص لذلك بالسجل.

سابعا: يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة، وما اتخذته في شأن أي من الإجراءات التالية، مع بيان اسم وصفة القائم بها، وتاریخ اتخاذها، وتوقيعه قرين ذلك:

- إجراء حصر أموال وحقوق المعني بالحماية.

- إجراءات وضع الأختام ورفعها.

- رقم الأمر الوقتی الصادر بالترخيص للنيابة العامة في نقل الأموال، والأوراق المالية، والمستندات ، والمصوغات، وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.

- بيان الجهة التي أودعت لديها تلك الأشياء، وتاريخ إيداعها، و رقم الإيداع ورقم الحساب الذي أودعت فيه.

- أي قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة.



ثامنا: يثبت تاریخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعني بالحماية واسمه رباعيا ورقمه القومي المصريين، وموطنه، وتاريخ إخطاره بقرار تعمله إن صدر في غيبته، كما يثبت تاریخ اعتراضه على هذا التعيين في حالة اعتراضه، وتاریخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلا منه، وتتبع في شأنه الإجراءات السابقة.



تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه، وشخص القائم بالجرد، واسم عضو النيابة الذي وقع على محضر الجرد، كما ثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.



عاشرا: يثبت تاریخ تسليم الأموال التي تم جردها للنائب المعين بعد إثبات اسمه رباعيا، وبيانات بطاقة الرقم القومي له، وموطنه، وتوقيعه على ما يفيد ذلك في المرضع المخصص بالسجل.



حادي عشر: يثبت تاریخ تعیین مصفي التركة، ورقم الدعوى الصادر فيها تعيينه، واسم المصفي رباعيا، وبيانات بطاقة الرقم القومي له، وموطنه، وتاریخ استلامه الأموال التركة، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.



ثاني عشر: ثبت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص إدارة أموال المعني بالحماية .



ثالث عشر: تثبت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها محكمة الاستئناف في خصوص مراد الولاية على المال وتاريخ صدورها.



رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب، ويدون في السجل عبارة "شطب القيد، ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار".



خامس عشر: لا يجوز تعديل القيد، أو الكشط أو التحشير أو التغيير فيه، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخط، وفي هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من عضو النيابة المختص.



فيما نصت المادة الرابعة من القرار على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.