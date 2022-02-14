افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، معرض الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عمرو فهمى، مساءً أمس الأحد بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر.

حضر حفل الافتتاح لفيف من الوزراء والمسؤولين، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، والفنان شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، والشخصيات العامة.

ويرصد المعرض قضايا إنسانية وبيئية عبر مجموعة من الرسومات الكاريكاتيرية، تسلط الضوء على إيجابيات وسلبيات المجتمع، وتناقش مشاكل التعليم والفلاحين وتكشف مواطن الضعف وتواجه الفساد.

وشهد حفل الافتتاح أيضا توقيع كتاب الكاريكاتير للفنان عمرو فهمي، الذي أصدره تحت عنوان "قهوة مصراوى"، حيث وقع رئيس الوزراء أول نسخة من الكتاب الذى كتبت مقدمته الدكتورة غادة والى، ويضم مجموعة من رسومات الكاريكاتير التى تم نشرها في جريدة الأخبار، وبعض لقاءات بين الفنان ومجموعة كبيرة من المسؤولين.

وقال عمرو فهمي عن حضور رئيس الوزراء افتتاح معرضه، إن ذلك له دلالة واضحة عن اهتمام ودعم المسؤولين بالفن التشكيلي، وهو رسالة أن الفنان، وخصوصاً رسام الكاريكاتير، يحظى بحرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر من خلال أدواته في التعبير.

وعقب افتتاح المعرض، أهدى عمرو فهمى، لوحة للدكتور مصطفى مدبولى، وهي عبارة عن بورتريه له، منفذة بالألوان الزيتية.

المعرض مستمر حتى 20 فبراير الجاري، والقاعة مفتوحة يومياً من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً.