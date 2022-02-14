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كشف حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز، سبب غياب رمضان صبحي، لاعب الفريق، عن مواجهة أهلي طرابلس الليبي التي اقيمت بالكونفدرالية.

وشارك رمضن صبحي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اقيمت في الكاميرون ووصل فيها منتخبنا الوطني للمباراة النهائية وتلقى هزيمة من السنغال بركلات الترجيح.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور: «رمضان بعد عودته من منتخب مصر شعر بآلام في جانبه، لذلك فضل إيهاب جلال عدم المغامرة بالدفع باللاعب بشكل أساسي».

وأضاف: «لم نكن محظوظين أمام أهلي طرابلس وواجهنا سوء حظ، وأهدرنا كم كبير من الفرص التي كادت أن تحسم الفوز بنتيجة كبيرة».

وكان بيراميدز قد حول تأخره من هزيمة إلى فوز بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبهذه النتيجة يحصل بيراميدز على أول ثلاث نقاط في المجموعة.