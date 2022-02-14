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الإحصاء الخليجي: 95% نسبة التعافي من كورونا في السعودية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 1:57 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 1:57 م

قال مركز الإحصاء الخليجي، إن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون قارب على 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.

وأوضح مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر، اليوم الاثنين، أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106 ملايين و965 ألفا و799 جرعة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 3 ملايين و378 ألفا و237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3 ملايين و144 ألفا و131 حالة وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20 ألفا و69 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 95%، فيما بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.


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