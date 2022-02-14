ضبط 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية حملات تموينية على الأسواق بمركزى (أابو المطامير - بدر).

بالمرور على مركز ومدينة أبو المطامير تم ضبط 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام داخل أحد المحلات التجارية، و100 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل أحد المحلات، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين عرض لحوم مكشوفة.

وبالمرور على مركز بدر تم ضبط مصنع يدار بدون ترخيص لإنتاج الزيت وتم التحفظ على كمية قدرها 4000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء، و300 لتر زيت منتج نهائي وميزان و4 براميل فارغ و75 عبوة كبريت زنة 40 كجم بإجمالي 3 طن مجهول المصدر، 60 عبوة أسمدة زنة 25 كجم بإجمالي طن ونصف، 50 جركن سماد زنة 25 كجم بإجمالي 1250 كجم، 70 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوفير عدد 9000 إسطوانة بوتاجاز بمراكز بدر وأبو حمص والدلنجات وكوم حمادة، وذلك لسد احتياجات المواطنين ومنع التلاعب أو الزيادة عن الأسعار المقررة.