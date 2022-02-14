قال الفنان فاروق فلوكس، إن في بداية مشوراه الفني قدم عملًا صامتًا على مسرح الأزبكية قديمًا، مضيفًا أنه علاقته بالمسرح لم تخرج عن سمعاه لهم في الإذاعة فقط ولم يتخيل يومًا أنه سيؤدي مسرحية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم الأحد، أن أبو بكر عزت هو الذي عرفه على الفنان فؤاد المهندس، ومنذ هذا الوقت بدأت النقلة النوعية في حياته الفنية، مشيرًا إلى أن المشهد الكوميدي الذي جمعه بالفنان فؤاد المهندس في كسرحية سيدتي الجميلة كان جميعه مرتجلًا، ولم يوجد في ورق المسرحية.

واستكمل، أنه كان يبذل مجهودًا كبيرًا في السينما، حيق إنه كان يعمل بمهنتة الهندسة، ويستيقط صباحًا حتى يصل إلى المسرح، ومن شدة تعبه يغلبه النوم في المسرح، مضيفًا أنه حتى الآن يجتمع مع زملائه المهندسين.

وتابع، أنه جمعه موقف إنساني بالفنان فؤاد المهندس وذلك بسبب قربهما من بعضهما، أثناء عرض مسرحية سيدتي الجميلة في الاسكندرية، قائلًا: «جالي نزلة شعبية وقتها، وأخدني لفت بيا اسكندرية لحد لما لاقينا دكتور».

كانت كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير فاروق فلوكس تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة.