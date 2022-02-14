السفارة اليابانية في أوكرانيا تؤكد مغادرة معظم موظفيها

أعلنت السفارة اليابانية في كييف اليوم الاثنين، أن أغلب موظفي السفارة سيغادرون أوكرانيا مع تصاعد التوترات الأخيرة حول مزاعم غزو روسي محتمل لها عقب التوسع العسكري لموسكو بالقرب من الحدود.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه تم مطالبة المواطنين اليابانيين في أوكرانيا يوم الجمعة الماضية مغادرة البلاد على الفور، كما تم الإبلاغ أن السفارة ستعطل مهام محددة اليوم على أن يبقى عدد قليل من موظفي السفارة هناك.

وبحسب مسؤولي الحكومة اليابانية، فإن عدد العاملين في السفارة من المقرر أن يقل إلى 10 أشخاص من بينهم السفير الياباني في أوكرانيا كونينوري ماتسودا.