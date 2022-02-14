 السفارة اليابانية في أوكرانيا تؤكد مغادرة معظم موظفيها - بوابة الشروق
الإثنين 14 فبراير 2022 10:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

السفارة اليابانية في أوكرانيا تؤكد مغادرة معظم موظفيها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 10:22 ص

أعلنت السفارة اليابانية في كييف اليوم الاثنين، أن أغلب موظفي السفارة سيغادرون أوكرانيا مع تصاعد التوترات الأخيرة حول مزاعم غزو روسي محتمل لها عقب التوسع العسكري لموسكو بالقرب من الحدود.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه تم مطالبة المواطنين اليابانيين في أوكرانيا يوم الجمعة الماضية مغادرة البلاد على الفور، كما تم الإبلاغ أن السفارة ستعطل مهام محددة اليوم على أن يبقى عدد قليل من موظفي السفارة هناك.

وبحسب مسؤولي الحكومة اليابانية، فإن عدد العاملين في السفارة من المقرر أن يقل إلى 10 أشخاص من بينهم السفير الياباني في أوكرانيا كونينوري ماتسودا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك