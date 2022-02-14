الملا: مخرجات قمة المناخ يجب أن تتضمن ضرورة النظر لإفريقيا ووجود تمويل وتوطين للتكنولوجيا

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، إنّ مقررات ومخرجات قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل يجب أن تتضمن ضرورة النظر لإفريقيا ووجود تمويل وتوطين للتكنولوجيا للاستفادة من هذه القمة كقارة موحدة.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّه يجب مراعاة القرارات بأن تكون موضوعية وقابلة للتنفيذ، وأن تكون المدة الزمنية منطقية، من أجل تحقيق التوازن في الخروج بالمرحلة الانتقالية المطلوبة.

وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يخرج صوت إفريقيا من مصر، بينما يستمر الدول عندما تستضيف دولة الإمارات قمة المناخ في العام المقبل.