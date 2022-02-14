 مرتضى منصور: الزمالك ليس عزبة.. وأرحب بالتعاون مع الجميع - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: الزمالك ليس عزبة.. وأرحب بالتعاون مع الجميع

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 2:04 م

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يرحب بالتعاون مع كل الشباب الذين ترشحوا مستقلين للعضوية في الانتخابات الأخيرة ولم يوفقوا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نادي الزمالك ليس عزبة، وليس قاصرا على مجلس الإدارة الحالي.. لكننا نرحب بكل الشباب المحترم الذي يحب الزمالك ويسعى لخدمته".

وتابع: "هناك شباب اجتهد وقدم نفسه ولم يوفق، لكننا نمد أيدينا لأي شخص يساعد النادي".

وأضاف أنه كان يعمل على تهدئة الموقف في الجمعية العمومية، ومنع أي احتكاك، مشيرا إلى أن المنافسين هم من أتوا بأشخاص من خارج النادي لإفساد العملية الانتخابية.


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