آثار فيلم «بشتقلك ساعات» للمخرج المصري محمد شوقي حسن، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه يوم 11 فبراير الجاري، ضمن قسم المنتدى بفعاليات الدورة 72 لمهرجان برلين السينمائي.



والفيلم تدور أحداثه حول قضية المثلية الجنسية، عبر قصة حب تنشأ بين رجلين، استخدم فيها المخرج مزيج من الحكايات والقصص التراثية والشعبية العربية، مع استبدال المرأة في العلاقات برجل؛ لتكون العلاقة بين رجلين وليس برجل وامرأة.



و«بشتاقلك ساعات»، هو إنتاج مصري لبناني ألماني، وسيناريو وإخراج المصري محمد شوقي حسن، وبطولة سليم مراد، ونديم بحسون، ودنيا مسعود، وأحمد الجندي، وحسن ديب، وأحمد عوض الله، وريتشارد جبريال جرش، وشراك في إنتاجه كلا من محمد شوقي حسن، وماكسيميليان هاسلبرجر، وهشام مارولد، وكريم مارولد، وبالتازار بوسمان.



وكانت الفترة الماضية، قد شهدت موجة من الجدل، عقب عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي عرض على منصة «نتفليكس»، وتناول خلال أحداثه المثلية الجنسية، وهو من بطولة نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، وديامان بو عبود، وعادل كرم، وفؤاد يمين، وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.