ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من الأنشطة بمراكز الإبداع التابعة له على مدار يوم غد الثلاثاء، كما ينظم مركز إبداع بيت العيني في الحادية عشرة صباحا ورشة لفنون اتيكيت بإشراف رحمة محسن، كما قيم في الثانية عشرة ظهرا ورشة حكى وتجارب أداء مسرحية إشراف رحمة محجوب.

كما ينظم المركز في الثانية ظهرا ورشة تصوير فوتوغرافي، تتضمن تدريب على مهارات صناعة فيلم قصير، وذلك بإشراف المصور عبدالله محسن.

ويستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة ورشة لإعداد الممثل وتدريب على فنون الحكي والأداء المسرحي في الثالثة ظهرا، ويقوم بالتدريب فيها الفنان أحمد زكريا.

أما مركز إبداع طلعت حرب الثقافي فيقدم عبر الشبكة العنكبوتية ندوة بعنوان: "حكاية مكان"، وذلك ضمن سلسلة معلومة Online، وتنطلق الندوة في الثامنة مساءا وتأتي تماشيا مع مبادرة "الثقافة بين ايديك".

وتحت عنوان: "المشكلات المجتمعية والتموينية والعمل علي حلها"، يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ندوة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، يشارك فيها كلا من المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، والمحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والقس بولس عوض الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية، والندوة تقام في السادسة والنصف مساء يقدمها الدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة المصرية بالإسكندرية.