مستشار المفتي: لا مانع من الاحتفال بيوم الحب لأنه من العادات وليس العبادات

كشف الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عن حكم الاحتفال بعيد الحب تزامنًا مع الاحتفال به، اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد الحب يعتبر كمثل الاحتفال بالأعياد القومية للمحافظات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه لا من الاحتفال بيوم الحب لأنه من العادات وليس العبادات.



وتطرق المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إلى مسألة الطلاق وزيادة نسبته خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد سببًا رئيسيًا في زيادة الحالات في المجتمع.



وتابع، أن من أهم عوامل الفرقة بين الرجل والمرأة هو دخول الأهل بينهما، وكذلك دخول الشك بين الرجل وزوجته، وبحث المرأة خلف زوجها في هاتفه المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.