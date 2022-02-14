فاروق فلوكس يكشف حيلته لدخول الفن بعد عدم قبوله في معهد السينما

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن رحلته في المجال الفني بدأت منذ أن كان طالباً في كلية الهندسة، وبعد تخرجه من الهندسة انتسب لكلية الحقوق، وعقبت الحديدي، قائلة: “برضه” ؟!، ليرد : “مجنون كنت مجنون بقى”.

وتابع فاروق الفلوكس، خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، : كنت قد تقدمت للالتحاق بالمعهد العالي للسينما وخضت الامتحانات، ونجحت وحصلت على المركز الأول حينها لكن المسؤول حينها عن المعهد كان حسن فهمي وهو أستاذي الي أخدت البكالوريوس في الهندسة على إيديه في قسم ميكانيكا الإنتاج.

وأكمل فاورق فلوكس، أنه في هذا الوقت كان يتطلب من المتقدمين إمضاء إقرار يفيد بأن الموظفين سيلتزمون بمواعيد المعهد وعندما قرأ حسن فهمي الإقرار، قالي لي: مش هقبلك لأنك مكلف مقدرش اققبلك وقلتله هاجي والتزم لكنه لم يقبلني مما اضطرني للانتساب لكلية الحقوق.