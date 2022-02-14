طب بشري سوهاج تنظم ندوة طبية عن أمراض القلب

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة العلمية الطبية التي نظمتها وحدة القلب والقسطرة بقسم الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج، بالتعاون مع الجمعية المصرية للقلب، بعنوان Cardio break Meeting.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور أسامة عرفة رئيس وحدة القلب والقسطرة والدكتور شرف الدين شاذلي منسق اليوم العلمي ومجموعة من الأطباء من داخل وخارج الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وفي كلمته، رحب عبد الخالق بضيوف الملقتى الذين تكبدوا عناء السفر ومشقته للمشاركة في فعاليات اليوم ليتبادلوا خبراتهم وعلمهم مع شباب الأطباء، ونقل كل ماهو جديد عن أمراض القلب وذلك من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمواطنين، مشيداً بوحدة قسطرة القلب بالمستشفي الجامعي وما تقوم به من خدمات طبية وعلاجية، مؤكداً على سعي الجامعة وكادرها الطبي للإطلاع على أحدث وأهم الأبحاث الطبية العالمية لتحسين الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها للمواطنين.

وأشار الدكتور حسان النعماني إلى حرص الجامعة على تنظيم الفاعليات العلمية الطبية بمشاركة نخبة من أطباء وخبراء القلب من جامعات أسيوط، عين شمس وسوهاج، لتشجيع شباب الأطباء على المشاركة الفعالة بها؛ إيماناً بأهمية هذه المؤتمرات في تحديث الثقافة الطبية واكتساب الجديد من العلوم في المجال الطبي، بالإضافة إلى دورها في تبادل المعارف والأفكار بين كل العاملين في المجال الطبي، والتعرف على طرق جديدة ومهارات وخبرات الآخرين من كافة الجامعات المشاركة للوصول إلى مستوى علمي ومهني أفضل.

وقال الدكتور شرف الدين شاذلي إن المؤتمر اشتمل على ثلاثة جلسات علمية ضمت ١١ محاضرة ناقشت عدد من الموضوعات الهامه، منها كيفية التعامل مع مرضى الآلام الحادة للصدر التي تواجه أطباء الاستقبال بالمستشفيات، وكذلك التوصيات العلمية الدولية الخاصة بالذبحة الصدرية والجلطات لمناقشتها بهدف تبسيطها ومحاولة جعلها ملائمة للواقع المصري.

حاضر بالندوة كل من الدكتور حسام حسن العربي مدير قسم القلب بمستشفى جامعة أسيوط، الدكتور سامح شاهين أستاذ القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور حسام قنديل رئيس قسم القلب السابق بطب جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى منصور رئيس قسم القلب بطب الأزهر بالقاهرة.