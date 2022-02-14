وزير الداخلية الإيراني يبحث في باكستان التعاون الحدودي والأوضاع في أفغانستان

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وصل وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي صباح اليوم الاثنين إلى إسلام آباد، في زيارة تركز على التباحث بشأن التعاون الحدودي والأوضاع في أفغانستان.

واستهل وحيدي الزيارة بلقاء قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، في مقر الجيش الباكستاني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، والتطورات الأمنية في المنطقة، والتعاون الحدودي بين البلدين، فضلا عن تطورات الأوضاع في أفغانستان.

ومن المقرر أن يلتقي وحيدي في وقت لاحق وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، وكذلك رئيس الوزراء عمران خان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).