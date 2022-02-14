القبض على المتهم باستخدام طفلتين في أعمال التسول بالشيخ زايد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم باستخدام طفلتين في استجداء المواطنين والتسول في الشارع بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمدينة أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تواجد أحد الأشخاص منذ عدة أيام في الشارع رفقته طفلتين ويقومان بأعمال التسول بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهم وتبين أنه "محمد . ر " في العقد الخامس من عمره، برفقته الطفلتين "جنات . ح"، شقيقتها "ريتاج . ح "، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وبمواجهته أفاد بأن الطفلتين تركهما والدهما له لرعايتهما وأنه قام باستخدامهما في أعمال التسول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.