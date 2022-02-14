وزير والشئون الدينية بجامبيا: نستهدف بناء القدرات والكفاءات لنشر الفكر الوسطي

أكد الشيخ الحاج موسى درامي وزير الحكومة المحلي والشئون الدينية بجامبيا، أن دولة جامبيا تستفيد استفادة بالغة من المشاركة في هذه الاجتماعات لبناء القدرات والكفاءات لنشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب.

وتطلع درامي، خلال كلمته باجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، أن يؤتي هذا الاجتماع ثمرته المرجوة وترسيخ العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته وشعبه ذلك البلد المضياف الكريم، وعلى الدعوة الكريمة للمشاركة والحضور إلى مصر، كما قدم الشكر لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة على استضافة هذا الاجتماع.