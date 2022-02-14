ميجان ماركل تروي طريقة احتفالها بعيد الحب قبل لقاء الأمير هاري

كشفت ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، عبر مدونتها الشخصي "the tig"، إن شخصًا معينًا كانت ترتبط به خلال عيد الحب في عام 2015، أي قبل عام من لقائها بالأمير هاري ابن الأميرة الراحلة ديانا.



وبحسب صحيفة "ذي ميرور" البريطانية، كتبت ميجان عن طريقة قضائها لعيد الحب قبل مقابلة الأمير هاري في عام 2015، من خلال مدونتها على الويب، قائلة: "أشعر أنك قد ترغب في أن تكون أنت عيد الحب، أشعر أنك قد ترغب في طهي العشاء الرائع ببساطة، وارتداء زيك المفضل، وشراء بعض الزهور لنفسك، وقضاء وقت ممتع في حب الذات الذي عادة ما يتشوش بعد أن نولي اهتمامًا بغير أنفسنا".



في المنشور نفسه، وصفت ميجان أيضًا، كيف أنها تعمدت قضاء اليوم مع نفسها من خلال العمل في شوارع نيويورك، بينما في نفس الوقت كانت تتناول الكوكتيلات وتتجول في الشوارع الجليدية في حذائها الرياضي الجديد.



والغريب أن ميجان كشفت أنها كافأت نفسها في عيد الحب في عام 2015، بشراء أحذية رياضية جدية لنفسها كهدية عيد حب معبرة: "هذه الأحذية الرياضية، بالمناسبة، كانت هديتي لنفسي نتيجة لجهدي الشاق لأنني لن أحضر لشخص ما ليشتري لي الأشياء التي أريدها ولا أرغب في ذلك، ولأنني أرغب في التعامل مع نفسي، انه عيد الحب الخاص بي المضحك للغاية".



كانت ميجان وقتها في عام 2015 تعمل كممثلة أمريكية، في الدراما التلفزيونية الشهيرة "Fits"، قبل اعتزال التمثيل والزواج من الأمير هاري.



ويحتفل العالم اليوم 14 من فبراير بعيد الحب، ومما لا شك فيه أيضا أن الأمير هاري وميجان ماركل من المحتمل أن يحتفلوا به اليوم، بعدما جمعهما الشمل منذ ما يقرب من ست سنوات بعد علاقة الرومانسية عبر صديق مشترك.



وأغلقت ميجان مدونتها في عام 2017، ببساطة في وقت مبكر من خطوبتها على الأمير البريطاني هاري، لكن مع ذلك تم الإبلاغ في الشهر الأخير عن إمكانية إعادة تشغيل الموقع بعد التقدم بطلب لإعادة تنشيط اسم العلامة التجارية.



وتعتبر قصة زواج الأمير البريطاني هاري من الممثلة الأمريكية المعتزلة ميجان ماركل من أبرز قصص الحب الملهمة التي انتصرت على التقاليد في مقابل الزواج، حيث تمنع العائلة الملكية البريطانية زواج رجالها من فتيات خارج العائلة لا يحملن الجنسية الانجليزية، بينما كانت ميجان ممثلة أمريكية ذات أصولا أفريقية.