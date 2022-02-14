أستاذ قانون تجاري: غرامة التعامل بالعملات الرقمية تصل إلى 10 ملايين جنيه

قال الدكتور إسلام خضير، أستاذ القانون التجاري، إن مصر أحسنت بتجريم التعامل بالعملات الرقمية في عام 2020، ولا توجد شركة فى مصر تعمل في عملات بيتكوين، موضحا أن هذه العملات لا يوجد لها معيار معين تقاس به.

وحذر خضير، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، من عقوبة التعامل بالعملات الرقمية مثل بيتكوين في مصر، مشيرا إلى أن غرامة التعامل بالعملات المشفرة تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو الحبس، أو الحبس والغرامة معا.

وأشار إلى أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 جرمت التعامل بالعملات الرقمية، مضيفا: «يوجد جرائم نصب متعلقة بالتعامل بعملات بيتكوين، ولدي حوالي 20 قضية خاصة بالبيتكوين والمخاطرة فيه عالية جدا لذلك كانت الحكمة التي جعلت البنك المركزي يجرم التعامل به».