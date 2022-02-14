 أستاذ قانون تجاري: غرامة التعامل بالعملات الرقمية تصل إلى 10 ملايين جنيه - بوابة الشروق
الإثنين 14 فبراير 2022 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

أستاذ قانون تجاري: غرامة التعامل بالعملات الرقمية تصل إلى 10 ملايين جنيه


نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 12:20 ص

قال الدكتور إسلام خضير، أستاذ القانون التجاري، إن مصر أحسنت بتجريم التعامل بالعملات الرقمية في عام 2020، ولا توجد شركة فى مصر تعمل في عملات بيتكوين، موضحا أن هذه العملات لا يوجد لها معيار معين تقاس به.

وحذر خضير، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، من عقوبة التعامل بالعملات الرقمية مثل بيتكوين في مصر، مشيرا إلى أن غرامة التعامل بالعملات المشفرة تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو الحبس، أو الحبس والغرامة معا.

وأشار إلى أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 جرمت التعامل بالعملات الرقمية، مضيفا: «يوجد جرائم نصب متعلقة بالتعامل بعملات بيتكوين، ولدي حوالي 20 قضية خاصة بالبيتكوين والمخاطرة فيه عالية جدا لذلك كانت الحكمة التي جعلت البنك المركزي يجرم التعامل به».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك