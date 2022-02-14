الجيش الموريتاني ينقذ بحارة إثر انقلاب قاربهم في عرض المحيط الاطلسي

أنقذ الجيش الموريتاني 5 بحارة مساء الأحد بعد انقلاب قاربهم في عرض البحر، قرب ميناء انجاگو في جنوب البلاد.

وذكر بيان للجيش الموريتاني أن مشاة البحرية المكلفين بتأمين ميناء انجاگو جنوب البلاد أنقذوا مجموعة بحارة بعد تعرض قاربهم لعاصفة قوية.

وأضاف البيان أن البحارة الجرحى يتلقون حاليا العلاجات الأولية وأن جراحهم بسيطة.

وأوضح البيان " أن إنقاذ البحارة جرى في ظروف مناخية صعبة، لكن حرفية عناصر الفصيل وجاهزية الوسائل، مكنت من نجاح العملية وإنقاذ أرواح المواطنين".

وشيدت موريتانيا قبل أعوام ميناء إنجاكو على شاطئ المحيط الأطلسي والذي كلف مليار دولار وهو ميناء عسكري مدني يقع على بعد 180 كلم جنوب نواكشوط.