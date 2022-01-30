أحمد موسى: الغرب يستهدف استعمار إفريقيا بطرق جديدة ويدعم القيادات الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الغرب يستهدف السيطرة على القارة الأفريقية واستعمارها بطرق جديدة مختلفة.



وتابع خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الاستعمار أصبح بطرق مدنية مختلفة وليس بالجنود والدبابات، العالم المتقدم استحوذ على ثروات القارة السمراء وحقق بها تقدمه، مضيفا «الغرب مش عايز المنطقة تنهض ولا تستقر».



وأشار موسى إلى ارتفاع نسبة الأمية في قارة أفريقيا لأسباب كثيرة، من بينها ضعف الإيراد المالي، «قارة تعاني من الاستعمار والاحتلال، ودعم وإيواء لقيادات الإرهاب»، متسائلا «كيف تقدم خطابين أحدهما حول مواجهة الإرهاب، والثاني إيواء لقيادات الإرهاب، أنت تستخدم الإرهاب لمصلحتك، وتستخدم ملفات بعينها لخدمة أجندتك».



وأضاف «الدول الغربية تتخذ أقصى أنواع العقوبات ضد أي تهديد لها وتختلف معاييرها مع الدول الأخرى»، مكملا «هذه الدول لا تريد لك تقدم في أي مجال، وحال حدوث فوضى أو تخريب في بلادنا، تقف مع الآخرين وليس معنا».



وأكمل «هل يوجد أي خطاب من هذه الدول أدان أو سلم عناصر إخوانية ؟ سبق أن سلمونا ومن بينها الولايات المتحدة، بعض عناصر القاعدة والجماعة الإسلامية والجهاد، في حقبة التسعينات، لكن هذا لم يحدث في السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن هذه الدول استقبلت قيادات إرهابية مثل أبو حمزة المصري الذي حرض على الدولة المصرية.



وأردف «هل الولايات المتحدة لم تكن تعلم بدخول الإرهابي عمر عبد الرحمن إليها ؟ ثم رفضت مصر استمراره بعد إلقاء القبض عليه هناك»، مردفا «محدش عايزك تبقى بلد كبيرة، عايزك تبقى دائما محتاج إليه وضعيف، مشكلته النهاردة إن أنت قوي بجميع مؤسساتك، كل أجهزة المعلومات لديك في منتهى القوة».



