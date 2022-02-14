مستشار الرئيس: مصر أدارت أزمة كورونا بحكمة وحرفية شديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وجود إمكانيات مصرية وطنية في تصنيع الأدوية واللقاحات أصبح امنًا قوميًا هامًا جدًا، مؤكدًا أن مصر لم تعاني من نقص في الأدوية خلال أزمة كورونا.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن قانون الملكية الفكرية لإنتاج الأدوية واللقاحات يتيح أحقية إنتاج أي دواء ولقاحات دون استئذان صاحب الملكية الفكرية الأصلي، خلال زمن الأوبئة والجوائح.



وأشار إلى أن مصر صنعت بعض الأدوية محليًا بعد إحضار المواد الخام، مؤكدًا أن وجود خبرة لتصنيع وإنتاج اللقاحات أصبح أمرًا حيويًا، وخاصة أن بعض الدول الكبيرة واجهت نقصًا في الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية، خلال ذروة جائحة كورونا.



وأكد مستشار الرئيس للصحة، أن مصر أدارت أزمة كورونا بحكمة وحرفية شديدة ودعم سياسي لا محدود وكوادر فنية وطبية تمكنت من التعامل معها باحترافية وأداء كبير، مشيدًا بدور مدينة الدواء وضمها للشركات العالمية الكبيرة التي تمتلك التقنيات اللازمة لتصنيع الأدوية المعتمدة.



ولفت إلى أن مدينة الدواء تساهم في توطين جزء كبير من أدوية الأورام في مصر، متابعًا: «مدينة الدواء رائعة ولديها قابلية للتوسع والامتداد، تضم أحدث المعدات والتقنيات العالمية، ولا يقتصر هدفها على الاقتصادي وإنما التأمين ضد مخاطر الجائحة ونقص الأدوية والمستلزمات والتطعيمات».