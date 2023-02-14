محمود محيي الدين: متابعة مهمة لتوصيات قمة المناخ في شرم الشيخ

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن هناك متابعة مهمة لتوصيات قمة المناخ التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ العام الماضي.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك قدرا كبيرا من التواصل بين مصر والإمارات، باعتبار أن "الأخيرة" تستضيف النسخة المقبلة من قمة المناخ.

وأشار إلى بحث استثمارات ومشروعات خضراء ذكية للاستفادة من الفرص المتاحة سواء في مصر أو الدول العربية، فضلا عن عدد كبير من الدول النامية.

وذكر أن هناك أطروحات ترتبط بكيفية زيادة الاستثمار في رأس المال البشرية والبنية الأساسية التكنولوجية فضلا عن التنسيق بين السياسات والجهود المختلفة.

وأوضح أن هذا التوجه يساهم في تمكين قدرات الاقتصادات والمجتمعات للوقاية من الصدمات الخارجية التي زادت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، سواء بسبب جائحة كورونا أو الحرب في أواكرانيا أو بعض المستجدات المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية.