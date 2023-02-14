ليبرتي جلوبال تستحوذ على 5% من أسهم فودافون جروب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية الهولندية البريطانية "ليبرتي جلوبال" مساء الاثنين استحواذها على 335ر1 مليون سهم من أسهم منافستها البريطانية فودافون جروب تمثل حوالي 92ر4% من إجمالي أسهمها.

وتم تمويل الصفقة بشكل أساسي من خلال تمويل جيد غير قابل للاسترداد بنحو 225 مليون جنيه إسترليني (273 مليون دولار).

وقال مايك فرايز الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي جلوبال"نعتقد مثل كثيرين أن سعر سهم فودافون حاليا لا يعكس القيمة طويلة المدى لأنشطتها ولا فرص البنية التحتية المحتملة لديها".

وأضاف "سنظل منضبطين في إنفاقنا الرأسمالي ونتوقع تماما تعويض التمويل المستخدم في هذا الاستثمار من خلال بيع بعض الأصول غير الأساسية بمرور الوقت".

ولا تحتاج الصفقة لأي موافقات رسمية على هذا الاستثمار، في حين لا تعتزم "ليبرتي جلوبال" طلب الانضمام إلى مجلس إدارة فودافون.