قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأربعاء، لن يختلف كثيرًا عن اليوم، مشيرًا إلى استمرار انخفاض الحرارة على مدار ساعات الليل والنهار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الطقس مائل للبرودة خلال فترات النهار، وشديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر.



وأوضح أن السواحل الشمالية تشهد غدًا، فرص أمطار متوسطة وقد تصبح غزيرة أحيانًا على بعض المناطق، قائلًا إنها تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى.



ونفى مدير عام التنبؤات بالأرصاد، تعرض البلاد لأمطار شديدة الغزارة، تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن الأجواء طبيعية، في مثل هذا الوقت من العام.



وناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة؛ لأن درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير، مؤكدًا أن الأجواء قارسة البرودة تنكسر اعتبارًا من الجمعة، الذي يشهد ارتفاعات طفيفة في الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3.





