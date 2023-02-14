انطلاق ورشة عمل بالجامعة العربية حول الابتكار من أجل الطاقة المستدامة

انطلقت منذ قليل، أعمال ورشة العمل حول "الابتكار من أجل الطاقة المستدامة في العالم العربي كفاءة الطاقة والتنقل الكهربائي" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي من المقرر أن تستمر أعمالها على مدار يومين.

ويشهد أعمال الورشة المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، ودكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ودكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة بمصر.

وتتضمن الورشة عددا من الجلسات التي تتناول موضوعات الابتكار والتنقل الكهربائي، من خلال استعراض للدليل الاسترشادي لربط محطات شحن المركبات الكهربائية بشبكة الكهرباء.

وتناقش الورشة أيضا الابتكار من أجل انتقال الطاقة من خلال بحث الحضور لحلول التبريد المستدامة والمبتكرة- محطة تبريد العاصمة الإدارية الجديدة، والابتكار في مجال كفاءة الطاقة في قطاع المباني - أداء الطاقة في المباني، وأخيرا مناقشة القوانين والتشريعات المتعلقة بالسيارات الكهربائية في المنطقة العربية.

ومن المقرر أن يصدر عن الورشة بيان ختامي يشمل جميع التعليقات حول الموضوعات المطروحة للنقاش، في ضوء تبادل الخبرات المختلفة التي حرصت الأمانة العامة على مشاركتها من خلال جلسات الورشة.