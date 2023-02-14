مسؤول سوري: يتم التجهيز لهبوط طائرات مساعدات سعودية للمتضررين من الزلازل

أكد مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، أن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي وصلت البلاد بلغ 82 طائرة، من عدة دول بينها روسيا وإيران، لافتًا إلى أن السعودية طلبت من الحكومة السورية الإذن لهبوط طائرات، ويتم تجهيز الترتيبات لها حاليا.

وقال منصور، في تصريحات لـوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، إن "82 طائرة مساعدات وصلت إلى سوريا توزعت إلى مطارات ثلاث، وجنسيات هذه الطائرات متنوعة، بينها 6 طائرات من إيران و11 من العراق و3 من روسيا".

وأضاف أن عدد الدول التي شاركت في المساعدات 23 دولة، والسعودية طلبت الإذن بالهبوط ويتم حاليا ترتيب خط طيران للطائرات السعودية.

كانت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا".

وقفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخصا اليوم الإثنين.

وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا، بحسب وكالة أنباء الأناضول. وأصيب 80 ألف شخص آخر .

وفي سوريا المجاورة، لقي 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.