حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال كلمة لمجلس الأمن الدولي بشأن مخاطر ارتفاع مستويات مياه البحر، من أن الآمال في قصر الاحتباس الحراري على 1.5 درجة مئوية تبدو بعيدة المنال بشكل متزايد.



وأشار جوتيريش، إلى أن هناك حاجة إلى وسائل إعجازية لتحقيق هذا الهدف المناخي، على الرغم من أنه سيكون هناك "ارتفاع كبير في مستوى مياه البحر".



إلا أن جوتيريش حذر من تداعيات كارثية إذا لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، قائلا إن "كل جزء من الدرجة مهم".



وقال جوتيريش، إن الوضع يمكن أن يخرج تماما عن السيطرة إذا ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من درجتين، حيث سيشكل هذا خطرا بشكل خاص على دول مثل بنجلاديش والصين والهند وهولندا.



وأضاف أن نحو 900 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يعيشون في مناطق ساحلية، نحو 10% من سكان العالم، وسيواجهون خطرا "شديدا بشكل خاص".