منذ منتصف القرن التاسع عشر، يحتفل العالم بـ"عيد الحب" أو "عيد العشاق" أو ما يعرف عالميا بـ"الفالنتاين" في يوم 14 فبراير من كل عام، وهو التاريخ الذي يُعتقد أنه تم فيه قتل القديس "فالنتاين" من عام 269 بعد الميلاد، بسبب مخالفته لأمر الإمبراطور بتزويج العشاق.

وتشير الرواية الأكثر تداولاً إلى أن فالنتاين كان كاهنا أو أسقفا عاش في روما، خلال القرن الثالث الميلادي، واعتقله الإمبراطور الروماني خلال فترة الاضطهاد الديني للمسيحية، وكانت جريمته تزويج العشاق المسيحيين، في مخالفة لأوامر الإمبراطور، كلاوديوس الثاني، الذي منع الزواج لاعتقاده أنه السبب وراء عزوف الشباب عن الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته "بي بي سي".

ليس فقط القديس فالنتاين من خالف الأوامر والقرارات وتخطى القوانين ليجمع العشاق والأحبة، ففي التاريخ القريب رأينا عددا من الملوك والحكام، وحتى الأميرات، يتخلون عن مناصبهم ويتنازلون عن عروشهم بمحض إرادتهم ليسيروا على خطى فالنتاين ويتزوجوا بمن يحبون.

في هذه السلسلة، ترصد لكم "الشروق" أشهر قصص الملوك والأمراء العاشقين الذين تركوا رفاهية القصور من أجل شقاء الحب.

الملك البريطاني إدوارد الثامن والسيدة الأمريكية واليس سيمبسون

لا يعرف الكثير أن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية ما كان لها أن تجلس على عرش بريطانيا لولا تخلي عمها الملك إدوارد الثامن عن لقبه ومهامه كملك في عام 1936.

فالأمير إدوارد الثامن كان ولي العهد لوالده الملك جورج الخامس وخليفا له عند وفاته في 20 يناير 1936، وكانت إليزابيث الثانية هي المرشحة الثالثة لتولي العرش بعد عمها وأبيها، فكان جلوس عمها وأبنائه على العرش أمرا مؤكدا، إلا أن تنازل إدوارد عن الحكم، ووفاة والدها بعد مرضه بالسرطان، جعل من إليزابيث الثانية ملكة للإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

الملك إدوارد الثامن، الذي فاقت شعبيته شعبية والده وجده إدوارد السابع بكثير، تنازل عن منصبه لملك لبريطانيا العظمى ودول الكومونولث وأيرلندا والهند بعد أشهر من جلوسه على العرش؛ من أجل الزواج من السيدة الأمريكية واليس سيمبسون، التي كانت مطلقة مرتين ولا يزال طليقها على قيد الحياة، وهو ما كان مخالفا للقوانين والتقاليد الملكية والمجتمعية حينها.

قرار زواج الملك إدوارد من السيدة سيمبسون لم يكن مخالفا لتقاليد العائلة المالكة فقط، بل كان كذلك مخالفا لقوانين الكنيسة الإنجليكية التي كانت ترفض هذا الأمر وقتئذ، خاصة وأن الملك يعتبر الرئيس الأعلى للكنيسة.

وبالرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، الذي خرج من السلطة آنذاك، كان حليف الملك إدوارد الثامن البارز الوحيد في قرار زواجه من السيدة سيمسون، إلا أن رئيس الوزراء آنذاك ستانلي بالدوين، حاول إقناع الملك بالخطر الذي يهدد سلامة النظام الملكي بسبب الصداقة الخاصة مع سيمبسون.

وقد أثار قرار زواج الملك الجديد من سيمبسون الكثير من التعليقات اللاذعة في الصحف والمجلات الأمريكية والأوروبية، وأثار الأمر جدلا في الصحافة والبرلمان، وحينها، خُير الملك الشاب إدوارد الثامن بين الاستمرار في المُلك وحبيبته السيدة الأمريكية المطلقة، واختار إدوارد القرار الثاني مقابل الزواج من حبيبته، التي بدأت صداقته بها في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية في عام 1930، وكانت حينها منفصلة عن ملازم في البحرية الأمريكية.

وتنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش بعد 10 شهور فقط من مراسم توليه، وتحديدا في 11 ديسمبر 1936، ليكون الملك البريطاني الوحيد الذي تنازل طواعية عن العرش.

وبعدها، قام الملك الجديد، جورج السادس، بمنح شقيقه الأكبر لقب دوق وندسور، ولكن رفض بناء على نصيحة من مجلس الوزراء، منح دوقة وندسور الجديدة رتبة "صاحبة السمو الملكي"، الأمر الذي جرح إدوارد الثامن بشدة، وفق ما نقلته "بي بي سي".

لينتقل بعدها دوق وندسور إلى فرنسا ويعيش فيها مع زوجته حتى وفاته في عام 1972، بينما عاشت الدوقة حتى عام 1986، فبعد وفاتهما، تم دفن الدوق والدوقة جنبا إلى جنب في فروجمور، داخل أراضي قلعة وندسور.