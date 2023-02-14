دبلوماسي: عدة عائلات فلسطينية لا تزال مفقودة في مناطق زلزال تركيا

قال دبلوماسي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن عدة عائلات فلسطينية لا تزال مفقودة في مناطق الزلزال بجنوب تركيا.

وذكر المستشار بوزارة الخارجية والمغتربين أحمد الديك، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن ما بين خمس إلى سبع عائلات فلسطينية لا تزال مفقودة في المناطق التركية المنكوبة بفعل الزلزال.

وأوضح الديك أن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى 94 قتيلا غير أن العدد قابل للزيادة مع تواصل عمليات انتشال المفقودين والجثث من تحت الأنقاض.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة موجود حاليا في مخيمي حندرات والنيرب بمحافظة حلب السورية، التي تضررت من الزلزال، وغالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر المالكي في بيان، أن الفريق سيقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى اللاجئين الفلسطينيين في تلك المخيمات، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي، والدعم النفسي، للأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية والتمريضية.

وأشار إلى أن الفريق الفلسطيني يواصل عمله في موقعين في تركيا، الأول خاص بأنشطة تتعلق بالصحة النفسية للمتضررين من الزلزال، وبناء 250 خيمة إيواء في موقع آخر، إضافة إلى استمرار الفريق في عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث التركية.

وكان فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة غادر يوم الخميس الماضي، الأراضي الفلسطينية متوجها إلى سوريا وتركيا للمساهمة في أعمال البحث، وإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين فجر الاثنين الماضي.

وقال مسؤولن محليون إن الوفد، الذي غادر عبر الأردن، ضم 73 فردا من بينهم أطباء ومسعفون وخبراء في عمليات الإنقاذ يحملون معهم بعض المساعدات الطبية