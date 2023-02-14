ختام بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة

اختتمت منافسات بطولة الصعيد الشتوية للسباحة 2023، والتي بدأت من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من كل محافظات الصعيد، والتي أقيمت بنادي الرياضات البحرية بالغردقة.



وفاز نادي الرياضات البحرية، بالدرع العام للسباحة القصيرة والمياه المفتوحة لموسم 2022-2023 والذي فاز أيضا بالكأس العام لبطولة الصعيد الشتوية.



وأوضح أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، أن الدرع العام، يضم نتائج البطولة الشتوية الحالية والبطولة الصيفية التي أقيمت بمدينة المنيا.



وأضاف دهب، أن البطولة الشتوية شهدت منافسة قوية بين الأندية والسباحين، ووصلت الأرقام القياسية إلى ما يقارب 80 رقم قياسي تم تحطمها.



وقال دهب، إن البطولة التي شارك فيها 800 سباح وسياحة، شهدت طفرة في عدد السباحين بما يقارب ضعف العدد الذي شارك في البطولة الشتوية الماضية.



وحول سباقات السباحة الطويلة، أكد دهب، أن عدد السباحين والسباحات وصل إلي 108، وهو ما يمثل طفرة للسباحة الطويلة بالصعيد، وهو امتداد لما حدث من نجاح في سباق النيل في أسوان، ودعم المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة.