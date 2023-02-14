يتواصل إنقاذ وانتشال أحياء من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب شرق المتوسط.

وكان قد تم انتشال 3 أشخاص من تحت الأنقاض، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم إنقاذهم بعد مرور حوالي 198 ساعة على زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من نوفمبر الجاري.

وتمكنت فرق إنقاذ من الجيش التركي وعمال المناجم في منطقة زونجولداق، في مقاطعة أديامان، من إنقاذ الشاب محمد جعفر تشتين، البالغ من العمر 18 عاما، من تحت الأنقاض.

وقدم له المسعفون المحاليل الوريدية، قبل محاولة استخراجه من المبنى الذي شهد انهيار المزيد من أجزائه أثناء عمل رجال الإنقاذ.

وفي ولاية كهرمان مرعش، نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض.

ووفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار، البالغ من العمر 17 عاما، وشقيقه باقي، البالغ من العمر 21 عاما، من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي "ستوتشو أمام" بقضاء دولقدير أوغلو.

وظهر محمد أنيس ملفوفا في بطانية حرارية أثناء نقله إلى سيارة إسعاف، بينما تعانق العشرات من رجال الإنقاذ والجنود الأتراك الذين يعملون في الموقع وصفقوا بعد إنقاذهما.

وطلب رجال الإنقاذ الهدوء لمواصلة البحث عن الآخرين ونادوا "هل يستطيع أحد سماعي؟"، وفقا للأسوشيتد برس.

ولم تتضح الظروف الصحية للشقيقين اللذين تم إنقاذهما، غير أنه تم نقلهما مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.