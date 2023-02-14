مياه الفيوم تنفيذ عدة ندوات توعية للعاملين لإجراءات السلامة بمركز طامية

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وعدد من الإدارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عدة ندوات استهدفت العاملين بمركز طامية.



وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الأمن، وناصر العمدة مدير عام الرقابة والمتابعة، والعقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية، والمهندس أحمد سعيد عضو مجلس إدارة الشركة.



وتضمنت الندوات، توعية للعاملين بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين ولتأمين بيئة العمل.



كما تضمنت توعية العاملين بالتعليمات الخاصة بالأمن بمختلف المواقع، علاوة على التأكيد على أهمية الإخلاص في العمل وأثره على استمرار الشركة في أداء دورها لخدمة المجتمع.



وصرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بأن الشركة بصدد تنفيذ سلسلة ندوات توعوية للعاملين بمختلف مواقع الشركة إيمانا بأهمية التواصل مع العاملين، وتأكيدا للدور التوعوي في رفع مستوى أداء العاملين.