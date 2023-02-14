إنطلاق العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique من معبد حتشبسوت بالأقصر

انطلقت، مساء اليوم، من رحاب معبد حتشبسوت بالأقصر فاعليات العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique بحضور ما يقرب من ٣٠٠٠ سائح.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية في الأماكن الأثرية تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري وحدوث رواج سياحي في الأماكن الأثرية الموجودة بالمدينة التي يتم تنظيم الفعالية بها حيث يقوم السائحين بزيارة هذه الأماكن إلى جانب حضورهم للفعالية، لافتا إلى وجود اقبال كبير من مختلف دول العالم لتنظيم فعالياتها في الأماكن الأثرية بمصر ولاسيما بمدينة الأقصر.

من جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الى أن رعاية الهيئة لمثل هذه الفعاليات وإقامتها في الأماكن الأثرية يعد دعاية للمقصد السياحي المصري كما يأتي في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف لإبراز المقصد السياحي المصري كمقصد متجدد نابض بالحياة وذلك من خلال تنظيم ورعاية الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر.

وقالت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذا الحدث تم بثه علي المنصات الرقمية للشركة المنظمة للحدث والتي يبلغ عدد مشاهديها ومتابعيها ما يقرب من ٦٠ مليون مشاهد ومتابع علي مستوى العالم، مؤكدة على أهمية المنصات الرقمية التي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية في الدعاية والترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته السياحية المتنوعة وما يذخر به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

جدير بالذكر أن معبد حتشبسوت بالدير البحري بمدينة الأقصر كان قد شهد احتفالية وعرض أزياء دار الأزياء الإيطالية العالمية ستيفانو ريتشي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدار.

كما شهدت منطقة أهرامات الجيزة حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاصة بدار الأزياء الفرنسية العالمية ديور لخريف وشتاء ٢٠٢٣.