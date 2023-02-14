إنقاذ امرأة ظلت 203 ساعات تحت أنقاض الزلزال في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأة من تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي جنوب تركيا، اليوم الثلاثاء، بعد مرور نحو 203 ساعات على وقوع الزلزال المدمر في المنطقة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن رجلا أنقذ، لكن محطة "تي.آر.تي" الحكومية ذكرت بعد ذلك أن امرأة انتشلت من تحت الأنقاض في المدينة.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الذي خلف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا، هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" تضرب بلداً واقعاً في ما تعتبره منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجه خلال مؤتمر صحفي: "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن ولا نزال نقيّم حجمها".

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا. أمّا سوريا فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.