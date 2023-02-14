رائد أعمال: مصر تسير على الطريق الصحيح لجذب استثمارات الشركات الناشئة

أكد الدكتور عمرو عوض الله، أحد رواد الأعمال في المجال التكنولوجي، على ضرورة الاستفادة من الشركات الناشئة من أجل التوظيف، قائلا: "مصر تسير على الطريق الصحيح بخصوص الشركات الناشئة.

وأوضح "عوض الله"، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أكبر 5 شركات في العالم خرجت من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، واستفادت من وجود رجال أعمال لديهم العزيمة والإصرار، ووجود مدارس لتخريج عقول جيدة.

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات التي تبدأ في مصر وتباع منتجاتها في الكثير من دول العالم، مشددًا بأن الدولة تعمل على استقطاب رواد الأعمال من الخارج لتوفير فرص عمل لمواطنيها.

وتابع: "صناديق الاستثمار في السعودية شجعت شركات الاستثمار الناشئة.. سعدتهم وقدمت لهم وتسهيلات في الإجراءات للاستثمار في السعودية"، مؤكدًا أن السعودية استقبلت أكثر من 30 شركة من روسيا وقدمت لهم الدعم والمساعدات لجذب العقول الاستثمارية والاستفادة منها.