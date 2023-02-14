متحدث الخارجية الأمريكية: الحديث عن تدريب متطرفين بسوريا أكاذيب

علق سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، على اتهامات موجهة من الجهاز الاستخباري الروسي؛ بأن الولايات المتحدة تدرب متطرفين من تنظيم داعش بسوريا.

وأكد "وربير" خلال لقائه بفضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، أن كل ما يتداول بشأن تدريب متطرفين داخل سوريا عاري تمامًا عن الصحة، مستطردًا: "اندهش من ترويج الأكاذيب الروسية ضد أمريكا في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بحدوث الزلازل والدمار الذي خلفته".

وأوضح أن النظام الروسي الذي يروج للشائعات هو ذاته من شن هجومًا عسكريًا على أوكرانيا على مدار العام الماضي، مستطردًا: "وصف النظام الروسي بالتدخل في أوكرانيا على أنها عملية عسكرية سخيفة؛ الجميع يعلم أنها حرب؛ كل ما يشاع على لسانه أكاذيب".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وجود تنسيق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من التواجد الأمريكية محاربة داعش.

وأوضح أن ترويج الشائعات من قبل روسيا تهدف لإلحاق الأخطاء التي ترتكبها بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن النظام الروسي لم يفعل شيء ضد داعش حتى الآن؛ بل كان يدعم النظام السوري في حربه النووية ضد شعبه.

ونوه على أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأمريكي ضد النظام السوري؛ عقب حدوث الزلزال، مردفًا: "لايوجد علاقة بين توصيل المساعدات الإنسانية بتغيير موقفنا من النظام السوري".